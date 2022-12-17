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21:53, 17 декабря 2022Мир

Шольц назвал три причины не поставлять танки на Украину

Шольц: Германия не планирует передавать Украине танки в одностороннем порядке
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Alexander Ratz / Reuters

Германия не планирует передавать Украине танки. Об этом в интервью Süddeutsche Zeitung заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Он назвал три причины, препятствующие передаче Киеву бронетехники. По его словам, отказ от поставок БМП Marder и танков Leopard предотвратит прямую конфронтацию между НАТО и Россией. Также, отметил политик, Берлин поддерживает Украину в меру своих возможностей, и «никаких односторонних действий со стороны Германии не будет».

Ранее посол Украины Алексей Макеев сообщил, что Германия пообещала передать Киеву новую партию оружия и боеприпасов. По его словам, Украина попросила поставить ей танки Leopard и боевые машины пехоты Marder. Кроме того, Макеев отметил, что на фронте не хватает самоходных гаубиц, зенитных самоходок Gepard, систем противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасов.

7 декабря Украина получила от Германии 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Также Берлин передал Киеву пять реактивных систем залпового огня (РСЗО) MARS II с комплектами запасных частей и боеприпасов, системы ПВО IRIS-T SLM и ракеты к ней, комплексы борьбы с беспилотниками, а также 17 мостоукладочных систем.

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Марина Совина
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