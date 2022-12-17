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00:51, 17 декабря 2022Россия

Российский сенатор прокомментировал новый пакет санкций ЕС против Москвы

Попавший под санкции российский сенатор поблагодарил Евросоюз за высокую оценку его трудов
Александр Шендерюк-Жидков

Александр Шендерюк-Жидков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков поблагодарил Европу за включение его имени в санкционный список, пишет РИА Новости.

По словам российского политика, Евросоюз (ЕС) высоко оценил его работу. «Благодарю чиновников из ЕС за высокую оценку моих скромных трудов на благо нашей Великой Родины. Служу России», — прокомментировал Шендерюк-Жидков.

В пятницу, 16 декабря, ЕС обнародовал новый, девятый пакет ограничений против Москвы. В него включили блок экономических санкций, а также персональные меры против почти 200 физических лиц и организаций.

В европейский черный список попали чиновники, 40 депутатов Госдумы, 44 члена Совета Федерации, пять российских партий, 20 членов конституционного суда, представители силовых структур и медиаперсоны.

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Марина Совина
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