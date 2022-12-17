В Харьковской области сообщили о восстановлении электроснабжения

Глава Харьковской области Синегубов заявил о восстановлении электроснабжения в регионе

Электроснабжение Харьковской области Украины восстановлено. Об этом сообщил глава украинской администрации региона Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

16 декабря Синегубов рассказал, что вся область осталась без света. «Более 1600 населенных пунктов без электричества, а это один миллион 279 тысяч абонентов», — заявил он.

Ранее энергокомпания «Укрэнерго» ввела чрезвычайную ситуацию на энергетическом рынке Украины вследствие ракетных ударов по объектам инфраструктуры страны. Как заявляется, республика лишилась более 50 процентов потребления Объединенной энергетической системы.