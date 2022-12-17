Россия заявила о превращении ОБСЕ в «токсичное место»

Представитель МИД РФ Пилипсон заявил о превращении ОБСЕ в «токсичное место» из-за Польши

Директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон в беседе с ТАСС заявил, что Польша за время председательства в ОБСЕ превратила эту органиизацию в «токсичное место» для сведения счетов.

«Недопустимо, а именно этим занималась Варшава, подчинять ОБСЕ своим эгоистичным интересам, использовать ее в качестве инструмента взвинчивания конфронтации», — подчеркнул представитель ведомства.

По его словам, теперь ОБСЕ стала местом, где «попираются правила и нормы дипломатической этики, подвергаются обструкции российские и белорусские дипломаты».

Пилипсон добавил, что Варшава стала примером того, как не стоит председательствовать в организации. Поскольку в следующем году председательство в ОБСЕ перейдет к Северной Македонии, он призвал эту страну выстраивать свою работу в строгом соответствии с решениями СМИД в Порту 2002 года.

Ранее Россия и Белоруссия заявили, что необходимо повысить эффективность ОБСЕ и устранить «двойные стандарты» в ее деятельности, при этом сохраняя организацию как важный региональный форум. Страны считают, что действующее председательство, генеральный секретарь и все исполнительные структуры ОБСЕ «должны неизменно соблюдать Правила процедуры и другие решения директивных органов».