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08:30, 17 декабря 2022Экономика

Wildberries проверят на обоснованность введения штрафов для продавцов

ФАС России проверит обоснованность введения штрафов для продавцов на Wildberries

Фото: Maksim Konstantinov/ Globallookpress.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверить обоснованность введения штрафов для продавцов на маркетплейсе Wildberries, об этом сообщает РИА Новости.

С запросом о проверке к главе ведомства Максиму Шаскольскому обратился член общественного совета антимонопольной службы Алексей Кожевников. Он попросил дать официальное разъяснение, насколько допустим подход, когда поставщик не знает всех условий договора.

В ФАС отметили, что запрос будет рассмотрен в установленном порядке. К заявлению также прилагались материалы, которые продемонстрировали, что штрафы не отражаются в документах о тарифах и оферте, а их сумма формируется не прозрачно.

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Продавцы начали массово жаловаться на штрафы со стороны Wildberries с 1 декабря за неверно указанные габариты товаров. При этом сумма штрафов и точное указание, за что последует взыскание, не было определено, это происходило на усмотрение самого маркетплейса.

Поставщики рассказали, что штраф мог начисляться за единицу одинаково упакованного товара из одной партии, его причины не уточнялись, а отчет не предоставлялся.

В Wildberries заявили, что компания отменила доплаты за неверно указанные габариты 12 декабря. Ее представитель заявил, что некоторые предприниматели злоупотребляют доверием и не указывают размеры правильно, пытаясь перевозить товары по более низким тарифам. Из-за этого несет убытки не только маркетплейс, но и перевозчики.

Ранее сообщалось, что общественники движения «Зов народа» потребовали проверить Wildberries на распространение откровенных фото. Стало известно, что продавцы маркетплейса платили женщинам за публикацию откровенных снимков в отзывах под товарами.

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Марина Совина
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