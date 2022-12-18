Отказ Молдавии от российского газа объяснили

Аналитик Листовский допустил получение Молдавией газа через Румынию

Поставки газа в Молдавию при полном отказе от российского сырья могут поступать из соседних с ней государств. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский. Он назвал возможные источники закупки энергоресурсов.

Вице-премьер Молдавии и министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил, что страна перестала быть зависимой от газа из России. По мнению Андрея Листовского, теперь основные поставки идут через Евросоюз.

«Молдова в свое время делала интерконнектор через Румынию. У них есть возможность перебрасывать через Румынию небольшие объемы. Хватит ли этого Молдове для независимости — не уверен, но, если постараться, можно качать газ из Румынии. В Румынию он поступает из Болгарии и через какие-то другие связи с Евросоюзом», — объяснил аналитик.

По словам властей Молдавии, теперь страна будет закупать газ у компании «Энергоком». В декабре Кишинев приобретет около 100 миллионов кубометров голубого топлива. Предварительная цена составит 1108,61 доллара за тысячу кубометров. Такая стоимость сильно ниже рыночной, утверждает Листовский.

Биржевая цена сейчас около 1500 долларов за тысячу кубометров газа. Я не уверен, что кто-то по такой цене будет Молдове продавать большие объемы газа Андрей Листовский генеральный директор Фонда энергетического развития

Компания «Молдовагаз» погасила задолженность перед российским «Газпромом» за поставки газа в ноябре и декабре.

В середине декабря вице-премьер Молдавии Андрей Спыну говорил, что республика собирается подать в суд на российский «Газпром» за невыполнение контракта по газу и провоцирование энергетического кризиса в стране.