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17:05, 18 декабря 2022Россия

В Минпросвещения раскрыли подробности о новых российских учебниках по истории

Минпросвещения: рабочую группу по созданию нового учебника по истории возглавит Мединский

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Рабочую группу по созданию нового школьного учебника по истории возглавит помощник президента России Владимир Мединский. Такие подробности в беседе с ТАСС раскрыл глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов.

Соответствующее решение было принято в воскресенье, 18 декабря.

«Мы не с нуля [создаем], у нас уже есть учебники по истории и под редакцией Анатолия Васильевича Торкунова, и ругие учебники», — пояснил министр. Он также предположил, что на составление учебника потребуется около года.

7 декабря президент России Владимир Путин заявил, что создание новых учебников по истории является вопросом общенационального значения. По мнению главы государства, история важна для любого народа, в особенности на каких-либо сложных поворотах в жизни государства.

До этого стало известно, что в новые российские учебники внесут раздел про специальную военную операцию на Украине.

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Варвара Кошечкина
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