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12:15, 18 декабря 2022Спорт

Хорватский футболист устроил перепалку с журналистами после завоевания бронзы ЧМ

Хорватский футболист Ловрен заявил, что журналисты не гордятся бронзой сборной на ЧМ

Фото: Molly Darlington / Unsplash

Футболист сборной Хорватии Деян Ловрен устроил перепалку с журналистами после завоевания бронзы на чемпионате мира-2022. Об этом сообщает 24 sata.

Игрок прошел мимо хорватских журналистов в микс-зоне. Футболиста задел их смех, который был адресован не ему. «Что это за способ работы? Вы против нас, вы смеетесь, вы издеваетесь над нами. Вы не рады этому [третьему месту]. Нет, вы не гордитесь. Мои хорошие, вы не верили в меня с самого начала», — заявил он.

Ранее защитник сборной Марокко Ашрафа Хакими после поражения в матче против Хорватии оскорбил президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Причиной недовольства игрока стал неназначенный во втором тайме пенальти в ворота хорватов. Хакими раскритиковал выбор арбитров на эту игру, а также на полуфинальный матч против Аргентины.

17 декабря Хорватия обыграла Марокко со счетом 2:1. Европейская команда завоевала третью медаль чемпионата мира за все время участия в турнире. Помимо бронзы в Катаре, команда взяла серебро в 2018 году и еще одну бронзу в 1998-м.

Дарья Коршунова
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