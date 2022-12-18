Россия потребовала от ЦАР расследовать покушение на главу «Русского дома»

Посольство России в ЦАР потребовало срочного расследования покушения на Дмитрия Сытого

Посольство России в Центральноафриканской Республике потребовало от страны провести срочное всестороннее расследование покушения на директора «Русского дома» Дмитрия Сытого и установить его организаторов и исполнителей. Сообщение опубликовано в Facebook-аккаунте посольства (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремисткой организацией и запрещенной в России).

Ведомство уточнило, что соответствующая дипломатическая нота направлена в МИД ЦАР. Также рассказывается, что 18 декабря Сытого в госпитале столицы страны Банги посетил посол России в стране Александр Бикантов.

Ранее в воскресенье, 18 декабря, в посольстве России сообщили, что Сытый находится в стабильно тяжелом состоянии. Там также отметили, что гендиректору «Русского дома» понадобится экстренная эвакуация в Россию.

Покушение произошло 16 декабря. Глава российской гуманитарной миссии получил посылку от неизвестного адресанта. Отправление содержало взрывчатое вещество, которое сдетонировало в его руках.