В российском посольстве оценили состояние директора «Русского дома» в ЦАР

Посольство РФ в ЦАР: директор «Русского дома» находится в стабильно тяжелом состоянии

В посольстве России в Центральноафриканской Республике (ЦАР) оценили состояние генерального директора «Русского дома» Дмитрия Сытого. Об этом сообщает РИА Новости

Как заявили в диппредставительстве, Сытый находится в стабильно тяжелом состоянии. В посольстве также отметили, что гендиректору «Русского дома» понадобится экстренная эвакуация в Россию.

16 декабря стало известно, что Дмитрий Сытый получил посылку со взрывчаткой от неизвестного отправителя, после чего она сдетонировала. Позднее глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ заявил, что покушение на гендиректора «Русского дома» являлось терактом.

В МИД России выступили с решительным осуждением случившегося, предположив, что целью преступной акции была попытка «навредить успешному развитию дружественных отношений» между странами.