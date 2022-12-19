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13:43, 19 декабря 2022Мир

В Австрии подтвердили расследование против российского шпиона из Греции

МВД Австрии подтвердило начало расследования против предполагаемого российского шпиона

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В отношении 39-летнего российского шпиона с гражданством Греции проводятся следственные мероприятия в рамках дела о шпионаже в пользу России. Начало расследования в отношении предполагаемого шпиона подтвердили представители пресс-службы МВД Австрии, сообщает ТАСС.

«Благодаря тщательному расследованию со стороны [органов] госбезопасности и тесному международному сотрудничеству был выявлен российский шпион. Я хотел бы поблагодарить следователей за их работу», — заявил глава МВД Герхард Карнер. Он добавил, что по информации спецслужб задержанный «прошел специальную подготовку в России и использовался как источник информации по внешнеполитическим вопросам».

Ранее стало известно, что спецназ МВД Австрии Kobra задержал 39-летнего гражданина Греции русского происхождения по подозрению в шпионаже в пользу России. В доме «сына бывшего сотрудника Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России» в ходе обыска были найдены прослушивающие устройства, несколько смартфонов, ноутбуков и планшетов.

На данный момент он обвиняется в разглашении государственной тайны, а австрийская разведка подтвердила его личные контакты и встречи с дипломатами и сотрудниками спецслужб различных стран. На данный момент он остается на свободе, по нормам австрийского законодательства ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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Виктория Кондратьева
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