СКР возбудил дело по факту обстрела украинскими военными больницы в Донецке

СКР возбудил дело по факту обстрела военными ВСУ больницы в Калининском районе Донецка

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело в отношении военных 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) по факту обстрела больницы в Донецке. Об этом в понедельник, 19 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Действия украинских военных нарушают требования Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительного протокола к ней, запрещающего применять оружие, если это может явиться причиной чрезмерных потерь или ранений среди гражданских лиц, говорится в сообщении.

18 декабря под обстрел попали больница имени Калинина и медицинский университет в Калининском районе города. По данным совместного центра по контролю и координации, украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Ворошиловскому и Калининскому районам.

В результате были повреждены два больничных корпуса. В палатах на момент обстрела находились мирные граждане. Один из потерпевших скончался, остальные находятся в стабильном состоянии.