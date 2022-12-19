Российская певица раскрыла способ похудеть на 10 килограммов за два месяца

Российская певица MIA BOYKA заявила, что похудела на 10 килограммов, отказавшись от сахара

Российская певица Мария Бойко, выступающая под псевдонимом MIA BOYKA, раскрыла способ похудеть за два месяца. Размышлениями на данную тему она поделилась с изданием «7 Дней».

По словам Марии, во время учебы в институте она поправилась на десять килограммов. «Помню, что в тот период питалась исключительно булочками, сосисками и макаронами с кетчупом. Бывало, что еда в огромном количестве попадала в меня всего один раз в день», — вспомнила звезда и заявила, что ей приходилось скрывать свою фигуру под объемной одеждой с длинными рукавами.

После окончания института артистка обратилась к врачу за помощью. В первую очередь медик посоветовал ей сдать анализы, чтобы оценить общее состояние организма. После этого Марии пришлось исключить из своего рациона мучные изделия, сахар, кофе и сладкие продукты. «Отказ от сладкого был самым сложным для меня. Организм не то чтобы просил, а требовал конфет и пирожных», — рассказала MIA BOYKA.

Кроме того, певица перестала есть за несколько часов до сна и отказалась от потребления чеснока, лука, артишока, цветной капусты, сельдерея, манго и яблок. Также она начала пить по два литра воды день и активно заниматься силовыми и кардиотренировками.

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