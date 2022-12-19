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18:09, 19 декабря 2022Ценности

Российская певица раскрыла способ похудеть на 10 килограммов за два месяца

Российская певица MIA BOYKA заявила, что похудела на 10 килограммов, отказавшись от сахара

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская певица Мария Бойко, выступающая под псевдонимом MIA BOYKA, раскрыла способ похудеть за два месяца. Размышлениями на данную тему она поделилась с изданием «7 Дней».

По словам Марии, во время учебы в институте она поправилась на десять килограммов. «Помню, что в тот период питалась исключительно булочками, сосисками и макаронами с кетчупом. Бывало, что еда в огромном количестве попадала в меня всего один раз в день», — вспомнила звезда и заявила, что ей приходилось скрывать свою фигуру под объемной одеждой с длинными рукавами.

После окончания института артистка обратилась к врачу за помощью. В первую очередь медик посоветовал ей сдать анализы, чтобы оценить общее состояние организма. После этого Марии пришлось исключить из своего рациона мучные изделия, сахар, кофе и сладкие продукты. «Отказ от сладкого был самым сложным для меня. Организм не то чтобы просил, а требовал конфет и пирожных», — рассказала MIA BOYKA.

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Кроме того, певица перестала есть за несколько часов до сна и отказалась от потребления чеснока, лука, артишока, цветной капусты, сельдерея, манго и яблок. Также она начала пить по два литра воды день и активно заниматься силовыми и кардиотренировками.

Ранее ведущая Ольга Бузова пожаловалась на лишние килограммы и решила похудеть к Новому году. Знаменитость рассказала, что зимой всегда набирает вес. В связи с этим она решила прибегнуть к быстрому похудению с помощью спорта и LPG-массажа.

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Карина Черных
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