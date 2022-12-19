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12:11, 19 декабря 2022Ценности

Бузова пожаловалась на лишний вес

Ольга Бузова пожаловалась на лишний вес и решила похудеть к Новому году с помощью спорта
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская певица и ведущая Ольга Бузова пожаловалась на набранные килограммы и решила похудеть к Новому году с помощью физических нагрузок. Размышлениями на данную тему она поделилась в сторис на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость рассказала, что каждый декабрь набирает вес. «Я вроде ничего такого не ем, но вес приходит (...). В общем, я решила к Новому году быть конфеткой», — объяснила звезда.

Поп-исполнительница заявила, что для этого запишется на сеансы LPG-массажа и начнет активнее заниматься спортом. «Что-то я расстроилась, увидев лишние сантиметры. Там немного, на парочка все-таки есть», — посетовала артистка.

Ранее модель Анастасия Ререшетова раскрыла способы похудеть за несколько дней до Нового года. В первую очередь бывшая возлюбленная рэпера Тимати посоветовала из ежедневного рациона исключить сахар и сократить углеводы. Помимо этого, манекенщица порекомендовала отказаться от алкоголя, особенно если есть проблемы с отеками вокруг глаз.

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Карина Черных
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