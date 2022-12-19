В России выявили 6341 случай коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 6341 случая коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 6341 новый случай заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 722 415. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 18 декабря, число новых заболевших составило 7222.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Петербурге (1217), Москве (1110) и Свердловской области (346). Меньше всего — на Чукотке, в Республике Алтай и Ставропольском крае (по одному случаю), а также в Магаданской области и Ингушетии (по два случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 573. За этот же период 5564 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 115 232.

За сутки умерли 50 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончалось 393 050 человек.