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10:03, 19 декабря 2022Из жизни

Крокодил утащил собаку в реку на глазах у хозяев

7 News: в Австралии крокодил схватил лабрадора и утащил в воду на глазах у хозяев

Фото: McPHOTO/M. Gann / www.imago-im / Globallookpress.com

В пригороде австралийского города Кернс, штат Квинсленд, крокодил убил лабрадора на глазах у его хозяев. Об этом сообщает 7 News.

Собака по кличке Инди была любимцем семьи Бенн в течение 11 лет. Утром хозяева пошли выгуливать Инди в пригороде Кернса Камерунге. Рядом с мостом через реку Баррон на 45-килограммовую собаку напал крокодил. Рептилия схватила свою жертву и утащила в воду.

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«Она была частью жизни наших внуков с момента их появления на свет. Пробуждение сегодня утром было тяжелым для них, потому что они спрашивали: "Где Инди?"» — рассказал владелец лабрадора Алан Бенн.

Дочь Бенна Алиа написала о произошедшем в соцсетях. По ее словам, вся семья травмирована произошедшим. Женщина отметила, что у Инди не было шанса спастись.

Семья Бенн установила возле реки предупреждающий знак и призывает к усиленным мерам безопасности. «Кто будет следующим? Ребенок?» — гласит надпись на знаке. По словам Бенна, дети каждый день рыбачат у берегов реки.

Крокодила длиной 2,4 метра позже нашли в реке. Его планируют переселить на ферму или в зоопарк. Бывшие владельцы собаки утверждают, что на пса напала более крупная рептилия.

Ранее сообщалось, что специалисты по охране дикой природы в Уганде поймали гигантского крокодила-людоеда, который убил пятерых человек на озере Виктория. 750-килограммовая рептилия, возраст которой составляет около 75 лет, долгое время терроризировала местных жителей.

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Алиса Дмитриева
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