Девушка получила выговор в первый рабочий день за неуместный внешний вид

TikTok-блогерша получила выговор в первый рабочий день за цветные дреды и пирсинг

Девушка показала внешность, за которую она получила выговор в первый рабочий день в новой компании. Соответствующей историей она поделилась в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом @brokeassfemale рассказала, что пришла в офис с дредами оранжевого, голубого и белого цветов и с пирсингом на лице. По словам автора видео, вскоре после начала смены руководство попросило ее покрыть голову платком из-за неуместного внешнего вида. «Их не устроил даже цвет лака на моих ногтях!» — возмутилась она.

При этом блогерша отметила, что проходила собеседование в фирму в таком же образе и не столкнулась с недовольством рекрутера — тогда будущий работодатель не уточнил, что ее внешность не соответствует правилам дресс-кода компании.

Ролик юзерши стал вирусным и набрал более 77 тысяч лайков. Подписчики поддержали инфлюэнсершу, о чем написали в комментариях под публикацией. «Удивлена, что вас стали дискриминировать из-за волос!», «Если моя внешность будет проблемой, я не стану работать вовсе», «Советую вам проконсультироваться с юристом и подать иск в суд за то, что вас не предупредили о дресс-коде до первого рабочего дня», — заявили они.

Ранее в декабре девушку четыре раза за неделю попросили на работе переодеться из-за неуместных нарядов. Подписчики удивились негативной реакции коллег на модные предпочтения девушки, о чем написали в комментариях под публикацией.