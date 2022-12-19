Парень дважды отомстил бывшему начальнику за увольнение

Пользователь Reddit отомстил экс-менеджеру за увольнение и рассказал о его воровстве

Пользователь Reddit с ником FewKaleidoscope1369 поделился на портале историей о том, как дважды отомстил бывшему менеджеру за увольнение по надуманной причине. Мужчина заявил, что помешал экс-начальнику устроиться на новую работу, а затем рассказал его руководителю том, что менеджер воровал товары из магазина.

По словам FewKaleidoscope1369, история произошла с ним 22 года назад, когда он работал в большом магазине игрушек. Однажды, когда он проводил время с коллегами, одна из сотрудниц пришла в слезах и заявила, что ей изменил парень, который работал там же менеджером. Автор поста отметил, что весь вечер утешал девушку.

«Как бы то ни было, на следующий день этот менеджер вызвал меня к себе на работе, устроил мне взбучку и уволил меня за то, что я "распространял ложь". Это сошло бы ему с рук, так как женщина, с которой он изменял партнерше, была директором магазина (это было нечто вроде всем известного секрета)», — объяснил герой истории.

Вскоре после этого мужчина услышал от знакомых, что менеджер, лишивший его работы, воровал товар в магазине, продавал его и забирал себе деньги. Когда это стало известно руководству, менеджера тоже уволили.

Спустя какое-то время автор поста случайно встретил бывшего начальник в другом магазине, куда тот пытался устроиться. Тогда парень дождался ухода его экс-менеджера и рассказал руководству магазина, чем тот занимался на старой работе. Автор публикации заверил, что, по его наблюдениям, бывшего начальника не взяли на работу.

Спустя какое-то время парень также выяснил, что уволивший его экс-менеджер все-таки нашел себе новую работу. «Я нашел директора этого магазина и рассказал обо всем, что он делал. С тех пор я не видел, чтобы он работал там. Да, это мелочно, но, черт побери, какое же было классное ощущение», — заключил автор.

В комментариях большинство пользователей встали на сторону рассказчика. Они также отметили, месть автора помогла защитить владельцев магазинов от возможного воровства.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как оригинально распорядился наследством вместо того, чтобы оставить деньги своим детям. Он объяснил свое решение тем, что члены семьи перессорились из-за крупной суммы, что серьезно его расстроило.