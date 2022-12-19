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13:34, 19 декабря 2022Экономика

В России задумались о подконтрольном государству разработчике видеоигр

«Ъ»: российское правительство может выделить 50 миллиардов долларов на индустрию видеоигр

Фото: unsplash

Российские власти задумались о том, чтобы создать в стране подконтрольного государству разработчика и издателя видеоигр. Как сообщает газета «Коммерсантъ», в настоящее время правительство обсуждает системные меры поддержки отечественной индустрии до 2030 года.

Власти рассматривают идею создания нового федерального проекта «Игровая индустрия будущего», в рамках которого некоторые участники рынка учредят структуру «Росгейм». При самом амбициозном сценарии на это может потребоваться до 50 миллиардов долларов, также обговаривается возможность создания рейтингового агентства и увеличения количества игровых студий в 14 раз. К 2030-му хотят выпустить 25 видеоигр с бюджетом от 6,5 миллиарда рублей каждая и 40 менее дорогих для ПК и консолей. Предполагается, что они могли бы составить конкуренцию популярным мировым проектам.

В начале декабря газета писала, что в скором времени в стране введут маркировку для игр. До конца года правительство должно внести в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды», связанный с регулированием контента в играх. Речь идет о системе возрастной маркировки игр. Предполагается, что власти намерены ввести возрастную маркировку, аналогичную международной PEGI (Pan European Game Information), которая является европейской рейтинговой системой видеоигр и развлекательного контента.

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Платон Щукин
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