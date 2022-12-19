Появились подробности гибели 14-летнего подростка в Екатеринбурге

До гибели в Екатеринбурге 14-летний подросток был агрессивным из-за приема таблеток

В Екатеринбурге 14-летний подросток до гибели употребил таблетки, от которых ему стало плохо, из-за чего он стал впоследствии агрессивнее. Такие подробности о случившемся раскрыл источник е1.ru.

«Один из парней купил какие-то таблетки. Они продаются без рецепта, и их может купить каждый. Они выпили эти таблетки, и Даниилу стало плохо, он начал ругаться и разносить всю квартиру. Вроде как он уронил горшок с цветком, и девочке — хозяйке квартиры — это не понравилось», — рассказал собеседник издания.

По его словам, квартира, где были подростки, находится в Базовском переулке. Из-за агрессивного поведения компания решила выгнать подростка из квартиры в районе четырех часов утра.

Подростка нашли погибшим в Екатеринбурге в воскресенье, 18 декабря. Его тело нашли в канаве в районе Базового переулка на окраине города, подросток скончался от обморожения. Предварительно, перед гибелью он был в гостях у друзей, где вместе с ними употреблял обезболивающее с побочными эффектами.