В Архангельской области откроют глухариную ферму и музей

В Архангельской области в 2023 году откроют глухариную ферму и музей «Глухариный ток»

Глухариную ферму и интерактивный музей «Глухариный ток» откроют на территории культурно-ландшафтного парка «Голубино» в Пинежском районе Архангельской области. Об этом «Интерфаксу» рассказала директор парка Елена Шестакова.

По ее словам, ферма станет продолжением работы по открытию на территории парка постоянной музейной экспозиции «Глухариный ток». В ее рамках будет воссоздано удивительное токование глухарей, которое услышать вживую почти невозможно.

Музейную экспозицию планируют открыть весной 2023 года. Для нее изготовят 10 деревянных фигур глухарей реального размера, замерших в различных позах, воссоздадут природный ландшафт места токования. Кроме того, будет создано звуковое сопровождение. Первых птенцов глухарей также намерены вывести весной. Пока птица не встанет на крыло, она будет содержаться на ферме, а затем выпускаться на волю. Уже закуплен инкубатор, и оборудовано помещение.

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