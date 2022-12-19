ООН призвала бороться с неонацизмом и другими формами расовой ненависти

Генсек ООН Гутерриш призвал бороться с неонацизмом и другими формами расовой ненависти

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш призвал бороться с неонацизмом и другими формами расовой ненависти, число проявлений которых растет по всему миру, пишет РИА Новости.

По его словам, угроза терроризма на Западе исходит «от ультраправых, неонацизма и сторонников идеологии превосходства белой расы». Генсек призвал быть «предельно четкими и жесткими» в осуждении этих явлений. «В осуждении любой формы неонацизма и идеологии превосходства белой расы, любой формы антисемитизма, ненависти мусульман — проявления которых растут в западных обществах и других частях мира», — подчеркнул он.

По мнению генерального секретаря, страны должны «бороться с этой угрозой с огромным рвением».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад использует «все что ни попадя» в борьбе с Россией, в том числе неонацизм на Украине.