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21:00, 19 декабря 2022Забота о себе

Бывшая возлюбленная принца Гарри рассказала об одержимости беременностью

Ставшая матерью экс-избранница принца Гарри заявила, что лечила бесплодие у экстрасенсов
Крессида Бонас

Крессида Бонас. Фото: Stefan Wermuth / Reuters

32-летняя актриса и модель Крессида Бонас, встречавшаяся с британским принцем Гарри с 2012 по 2014 год, заявила, что лечила бесплодие у экстрасенсов и специалистов по акупунктуре. Об этом бывшая возлюбленная члена британской королевской семьи, недавно ставшая матерью, рассказала в колонке для The Sunday Times, которую цитирует Daily Mail.

По словам Бонас, после неудачных попыток забеременеть она считала, что тело ее подвело. «Я тратила время и деньги на рефлексотерапевтов, нутрициологов, акупунктуру, экстрасенсов... Был даже немецкий хилер, который говорил с ангелами», — рассказала экс-избранница принца Гарри.

Одержимость беременностью, продолжила Бонас, мешала ей принимать приглашения на детские праздники от близких, потому что она не могла видеть друзей с детьми. Процедура экстракорпорального оплодотворения, призналась женщина, сперва страшила ее, но удачной стала первая же попытка — в ноябре 2022 года Крессида Бонас и ее муж Гарри Венворт Стэнли стали родителями мальчика. «Я знаю, как нам повезло. Мы не пережили таких невероятных трагедий, как другие пары. Считаю, что удача улыбнулась мне, раз ЭКО сработало в первую же попытку», — заключила она.

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Ранее сообщалось, что в саду бывшей возлюбленной принца Гарри нашли чемодан с наркотиками и деньгами. Женщина утверждала, что ей неизвестно, как чемодан мог попасть к ней в сад.

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Александра Лисица
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