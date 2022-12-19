«Ъ»: магазины L’Occitane переименуют в России в SoBeautiful

Французской косметической компании L’Occitane, которая летом 2022 года сменила вывески магазинов в России на «Л’Окситан», пришлось зарегистрировать новый бренд — SoBeautiful. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на базу данных Роспатента.

Отмечается, что это было требованием головной компании. По мнению экспертов, переименование торговых точек может привести к потере 15 процентов лояльных покупателей.

По данным источника, на рынке ритейла головная структура сети оказалась недовольна брендингом на кириллице. В связи с этим было решено найти другое название, которое напрямую не ассоциировалось бы с L’Occitane.

В июне магазины L’Occitane возобновили работу на всей территории России. Представители бренда заявили, что все магазины сети вернулись на отечественный рынок под названием «Л’Окситан». Данное решение было принято в связи с оформлением российского подразделения компании как отдельного юридического лица.