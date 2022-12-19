Россиянам назвали четыре наименее вредных для фигуры алкогольных напитка

Диетолог Соломатина: светлое пиво входит в четверку низкокалорийных алкогольных напитков

Светлое пиво и сухое вино — наименее вредный для фигуры алкоголь, считает врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Она назвала четыре низкокалорийных алкогольных напитка в разговоре с Life.

Соломатина объяснила россиянам, что калорийность алкоголя зависит от содержания этилового спирта и крепости. Например, один грамм этилового спирта содержит семь килокалорий — больше, чем в таком же количестве сахара. В четверку низкокалорийных напитков, по мнению специалистки, также входит сидр из яблок без добавления сахара и коктейль «Кровавая Мэри», приготовленный с использованием натурального томатного сока.

При этом диетолог призвала не ориентироваться только на крепость. По ее словам, важно обращать внимание на закуски, которые принято употреблять с определенным видом алкоголя. Даже если человек пьет светлое пиво, он может закусывать его ребрышками, чипсами, орешками и сухариками, поскольку алкоголь вызывает аппетит. Врач добавила, что типичная еда к сухому белому вину гораздо менее опасна для фигуры, поскольку чаще всего это салаты, рыба и морепродукты.

Ранее врач-терапевт Маргарита Королева назвала россиянам сроки хранения праздничных салатов. «Если мы приготовили салат утром 31 декабря, а есть его начали утром 1 января, к этому моменту он уже может быть испорчен», — предупредила медик.