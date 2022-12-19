Макрон пожаловался французским военным на поведение русских

Le Figaro: президент Франции Макрон пожаловался военным на поведение русских

Президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался французским военным на «недружественное поведение» военных кораблей и самолетов России. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

Сообщается, что Макрон посетил в понедельник 19 декабря французский авианосец «Шарль де Голль», чтобы по традиции поздравить военных с наступающим Рождеством.

«Я приветствую ваш профессионализм, который вы смогли подтвердить во время различных взаимодействий с воздушными и морскими судами РФ, проявлявшими несколько недружественное поведение», — цитирует газета французского лидера, выступающего перед экипажем корабля.

Ранее Макрон в очередной раз заявил о намерении позвонить российскому коллеге Владимиру Путину.