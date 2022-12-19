Названа средняя стоимость проданного в Москве жилья

«Миэль»: средняя стоимость проданного в Москве вторичного жилья составила 13,2 млн рублей

Средняя стоимость квартир, проданных на вторичном рынке старой Москвы, в ноябре составила 13,2 миллиона рублей. Такую сумму назвали эксперты компании «Миэль», результаты исследования приводит РБК.

Средний чек покупки однокомнатной квартиры достиг 9,4 миллиона рублей, двухкомнатной — 13 миллионов рублей, трехкомнатной — 17 миллионов. Наибольшим спросом в ноябре пользовались «однушки», на которые пришлось 38 процентов от общего объема продаж. В то же время доля «двушек» сократилась до 35 процентов, а «трешек» — до 19.

29 процентов совершенных сделок пришлись на квартиры стоимостью 9-12 миллионов рублей, по 22 процента — на объекты за 6-9 и 12-15 миллионов рублей, еще 18 процентов — на жилье за 15-30 миллионов, а шесть процентов — на квартиры дороже 30 миллионов. На долю объектов дешевле шести миллионов рублей пришлось только три процента.

Управляющий директор «Миэль» Александр Москатов отметил, что к декабрю на вторичном рынке установился баланс спроса и предложения. «Даже те продавцы, которые давно вышли на рынок, но медлили с решительными действиями, вдруг осознают, что дальше откладывать некуда. Для декабря это характерная черта — и продавцы, и покупатели хотят завершить свои дела до новогодних праздников», — добавил эксперт.

Ранее в Гильдии риелторов спрогнозировали падение цен на дальнейшее жилье. В 2023 году готовые квартиры в России могут подешеветь на 15-20 процентов.