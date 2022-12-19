В Москве после ЧМ-2022 выставили на продажу автографы Месси за миллионы рублей

Россияне выставили на продажу автографы Месси за миллионы рублей после окончания ЧМ-2022

Россияне массово выставили на продажу автографы нападающего Лионеля Месси после победы сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре. Соответствующие объявления опубликованы на сайте Avito.

Например, продавец из Москвы выставил на продажу футболку с росписью футболиста и подтверждающим ее подлинность сертификатом за 1,2 миллиона рублей. А пользователь Тимур сразу после окончания ЧМ-2022 решил реализовать форму размера M с автографом форварда за 350 тысяч рублей.

Кроме того, россияне предложили покупателям белые листы, на которых расписался Месси, за более демократичную цену. Так, один из продавцов показал страницу, на которой спортсмен оставил послание во время ЧМ-2018 в Москве, и запросил за нее 20 тысяч рублей.

18 декабря Аргентина победила Францию в решающем матче турнира в Катаре. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2. Команда не выигрывала мундиаль с 1986 года.