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07:00, 19 декабря 2022Из жизни

Профессиональная любовница рассказала о самом горячем времени в году

Профессиональная любовница из Лондона рассказала о щедрости мужчин перед праздниками

Фото: unsplash

Профессиональная любовница из Великобритании рассказала, что перед новогодними праздниками у нее наступает самое горячее время в году, и поделилась подробностями своей сексуальной жизни в декабре. Ее слова приводит Daily Star.

50-летняя Гвенет Ли знакомится с женатыми мужчинами в интернете. По ее словам, накануне новогодних каникул они особенно щедры и веселы. В эти дни к ней обращаются чаще всего, а после 23 декабря наступает затишье. В Рождество мужчины проводят время с женами и детьми, а она навещает семью.

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Ли обратила внимание, что нередко перед праздниками секс становится более грубым. Она считает, что таким способом ее любовники избавляются от накопившихся за год эмоций и снимают напряжение. «Рождество — время дарить, и я хочу подарить действительно хорошее время всем мужчинам, с которыми я встречаюсь», — объяснила Гвенет.

Однако и она не остается без подарков. По ее подсчетам, в среднем перед праздниками мужчины тратят на нее от 30 до 40 тысяч фунтов стерлингов (от 2,4 до 3,2 миллиона рублей): ее водят в рестораны, на шопинг, на спа-процедуры и оплачивают отдых в дорогих отелях.

Ранее Ли утверждала, что она нередко сталкивается с критикой из-за ее образа жизни, но ее это не волнует. Более того, ей не стыдно перед женами, чьи мужья проводят с ней время. «Почему я должна чувствовать себя виноватой? Вина лежит на мужчине, а не на мне», — утверждает женщина.

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Алиса Дмитриева
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