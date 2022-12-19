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05:54, 19 декабря 2022Мир

Более тысячи человек вышли на митинг против антироссийских санкций в Италии

Более тысячи вышли на митинг против антироссийских санкций перед базой НАТО в Италии

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Более тысячи человек вышли на митинг против антироссийских санкций, который состоялся в итальянском Авиано перед базой НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на основателя общественно-политического объединения «Единая Италия» Амедео Авондета.

По его словам, в рядах протестующих есть и «представители правых, и крайне левых».

«Для нас политика — это и преодоление идеологических барьеров», — отметил Авондет.

Вышедшие на улицы жители требовали немедленно прекратить поставки оружия Киеву и перенаправить средства на помощь итальянским семьям и компаниям, пострадавшим из-за кризиса. Участники митинга также выступили против русофобии.

Ранее в Риме прошли митинги против политики властей страны по ситуации на Украине. По информации организаторов, в акциях приняли участие около 10 тысяч человек, они требовали прекратить поставки оружия Киеву. Митингующие вышли на улицы города с флагами и горящими фаерами.

1 декабря сообщалось, что итальянское правительство утвердит шестой пакет с перечнем вооружений для отправки Киеву в конце декабря. В рамках нового пакета помощи Рим может направить Украине управляемые ракеты Aspide средней дальности для поражения воздушных целей.

Марина Совина
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