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13:47, 19 декабря 2022Ценности

Муж Бритни Спирс раскрыл свое мнение по поводу ее фото голой

Муж Бритни Спирс Сэм Асгари не приветствует желание жены публиковать откровенные фото

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Фитнес-тренер Сэм Асгари раскрыл свое мнение по поводу съемок жены, певицы Бритни Спирс, в которых она предстает в откровенных образах. На эту тему он высказался на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летний спортсмен возмутился тем, что подписчики критикуют 41-летнюю поп-исполнительницу за публикацию фото, на которых она позирует голой или топлес. При этом муж знаменитости отметил, что на самом деле не приветствует ее желание размещать подобные изображения в социальных сетях.

«Почему Бритни единственная, кого оскорбляют за такие посты? Да, мне тоже это не нравится, но как я могу контролировать человека, который был под микроскопом и опекой большую часть жизни?» — высказался супруг Спирс в своем аккаунте.

В июне Бритни Спирс вышла замуж за Сэма Асгари. Это ее третий брак. Известно, что пара состояла в отношениях с 2016 года. Торжественную церемонию пара решила сделать закрытой, пригласив только самых близких друзей. Позже появилась информация, что бывший супруг исполнительницы попытался сорвать свадьбу, после чего был задержан полицейскими.

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Майя Пономаренко
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