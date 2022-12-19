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05:26, 19 декабря 2022Россия

В Минобороны оценили результативность ЗРПК «Панцирь» в ходе спецоперации

В Минобороны заявили о стопроцентной результативности ЗРПК «Панцирь» в ходе спецоперации
СюжетМинобороны:

Расчеты российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» в ходе спецоперации на Украине работают со стопроцентной результативностью, обнаруживая и уничтожая в небе по нескольку целей каждую смену. Такую оценку дали в Минобороны РФ, сообщает ТАСС.

Как заявили в военном ведомстве, «Панцирь», кроме прочего, оснащен тепловизором, поэтому зенитчики могут увидеть, прикреплен ли к пластиковым корпусам этих летательных аппаратов заряд взрывчатки с поражающими элементами, или нет.

В случае, если цели входят в зону поражения «Панцирей», их незамедлительно уничтожают. Также системы обнаружения «Панцирей» позволяют вычислять в небе как как крылатые и баллистические ракеты, вертолеты, самолеты или снаряды РСЗО советского и западного образца, так и бытовые беспилотники, которые часто использует разведка Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех» начала серийные поставки новых зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-МЕ» для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России.

Марина Совина
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