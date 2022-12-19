Обещавшего помочь с трудоустройством за деньги российского полицейского осудили

В Саратове осудили полицейского, обещавшего помочь с трудоустройством за 500 тысяч рублей

В Саратове суд признал виновным бывшего сотрудника транспортной полиции в мошенничестве и покушении на мошенничество. Об этом в понедельник, 19 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчине назначили штраф в размере 700 тысяч рублей и на два года запретили занимать определенные должности. Следствие установило, что в апреле 2021 года фигурант пообещал саратовцу посодействовать в его трудоустройстве в правоохранительные органы и запросил за это 500 тысяч рублей. Деньги якобы должны были пойти должностным лицам, однако на самом деле экс-полицейский оставил их себе.

Также с 8 марта по 1 мая 2022 года он предложил заинтересованному лицу за 150 тысяч рублей получить допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. Однако полномочий на то у мужчины не было.

Ранее сообщалось, что в Приморье прокуратура признала законным возбуждение дела в отношении троих полицейских.