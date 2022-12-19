Россияне раскрыли самые желанные новогодние подарки

Россияне назвали парфюм, цветы и украшения самыми желанными новогодними подарками

Маркетплейс локальных магазинов цветов Flowwow в партнерстве с исследовательским центром «Ромир» раскрыл самые желанные новогодние подарки у россиян. Соответствующая информация поступила в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 19 декабря.

В ходе опроса выяснилось, что жители страны чаще всего хотят получить от коллег, семьи или друзей парфюм. Второе место среди предпочтений у мужчин заняли одежда и обувь. Женщины, в свою очередь, самыми лучшими подарками к Новому году назвали украшения, косметику и десерты.

Кроме того, в список самых желанных категорий подарков попали цветы и сладости — за них респонденты отдали 62 и 57 процентов голосов соответственно. При этом молодые люди чаще всего преподносят близким ювелирные изделия (48 процентов), а женщины — различные предметы гигиены (50 процентов) и косметические продукты (45 процентов).

Эксперты также рассказали, что 66 процентов опрошенных покупают презенты на маркетплейсах, а 63 процента — в оффлайн-точках. Основной причиной выбора онлайн-площадок для поиска товаров стали широкий ассортимент, подходящая цена и удобство в совершении операций. В то же время приобретение вещей в магазинах россияне выбирают из-за любви к самому процессу подбора подарка, а также неуверенности в качестве продукции, купленной в интернете.

Ранее в декабре россияне раскрыли подарки, которые выбрали для родных и близких на Новый год. Самым распространенным подарком оказались новогодние сладости и десерты — их планируют приобрести около половины опрошенных. Также среди популярных презентов — елочные и тематические украшения, парфюмерия, косметика и мыльные наборы.