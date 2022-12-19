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07:00, 19 декабря 2022Забота о себе

Названы причины тяги к изменам в благополучных парах

Психотерапевт Галузиди рассказала о причинах желания изменить партнеру

Фото: Shutterstock

Исчезновение непредсказуемости в отношениях и отсутствие личного пространства могут вызвать мысли об измене, рассказала психотерапевт Илия Галузиди. Она назвала изданию Huffington Post возможные причины тяги к изменам в благополучных парах.

Галузиди привела в пример историю своей пациентки по имени Кэти. Она рассказала, что через несколько месяцев после знакомства с молодым человеком, пригласила его переехать к себе. Однако вскоре поняла, что отношения мешают ей, и у нее периодически возникает желание изменить ему. «Он прекрасный, милый, часто радует меня. У нас отличный секс. Но я все равно хочу заниматься им и с другими мужчинами, — откровенно призналась Кэти. — Мне кажется, я люблю его не так сильно, как он хотел бы. Что мне делать?»

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По мнению психотерапевта, многие уверены, что найдя подходящую пару, они должны забыть о своей привлекательности и сексуальности. Однако зачастую люди, состоящие в стабильных отношениях, все так же хотят быть объектом желания и для других, а не только для своего партнера.

Нам может нравиться, когда другие нас привлекают или мы привлекательны для других. При этом мы остаемся верными своим избранникам. В основном это происходит потому, что сексуальное желание и любовь — разные вещи

Илиа Галузидипсихотерапевт

Таинственность, игривость и непредсказуемость являются хорошей подпиткой романтических отношений и сексуального желания. Но, когда люди начинают жить вместе, эти моменты сглаживаются, пояснила Галузиди. И желание партнера может быть уже не таким ярким.

Еще одной причиной потери сексуального интереса к избраннику может быть нехватка личного пространства, добавила психотерапевт. Она советует в подобных ситуациях все откровенно обсуждать с любимым человеком и устанавливать четкие границы для каждого. «Возможно даже вести календарь, в котором нужно отмечать в какое время каждый может уединиться в доме», — отметила она.

Ранее психологи оценили возможность сохранить отношения после обоюдной измены. Они добавили, что на измену люди решаются при плохих отношениях в паре.

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Вера Владзиевская
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