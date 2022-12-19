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12:01, 19 декабря 2022Среда обитания

Названы самые популярные районы Стамбула у москвичей

Skolkovo Realty: самым популярным у москвичей районом Стамбула стал Бейликдюзю

Фото: buzkozan / Wikimedia

Самым популярным районом турецкого Стамбула у москвичей для покупки жилья в ноябре-декабре 2022 года оказался Бейликдюзю. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты компании Skolkovo Realty.

Доля запросов, связанных с приобретением недвижимости в районе Бейликдюзю, составила 26,97 процента. Вторым по популярности районом турецкого города специалисты назвали Кадыкей — на него пришлось 16,85 процента от общего числа обращений жителей российской столицы. Замкнул тройку самых популярных локаций район Фатих с долей в 13,48 процента.

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Эксперты отметили, что при выборе жилья в Стамбуле в ноябре-декабре жители российской столицы уделяли наибольшее внимание бюджету сделки. Подобный фактор был ключевым для 57,9 процента москвичей. При этом 29,78 процента из них интересовались возможностью рассчитаться за покупку в рублях. Вторым по важности фактором для клиентов из Москвы оказался статус объекта — ему уделяли особое внимание 23,8 процента граждан, планировавших покупку недвижимости в Стамбуле. Специалисты добавили, что за период с ноября по декабрь 2022-го 89,95 процента клиентов интересовались вторичными объектами в городе. Третьим фактором они назвали расположение лота — оно имело приоритетное значение для 16,98 процента москвичей.

В декабре «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса Prian.ru сообщил о том, что россияне массово заинтересовались жильем за границей. В сравнении с 2021 годом интерес россиян к покупке недвижимости за рубежом повысился в 2,3 раза и в 1,7 раза относительно показателя 2019-го. При этом граждане России больше всего интересовались недвижимостью в Турции, ОАЭ, Грузии, Черногории, Таиланде и Болгарии.

Полина Кислицына
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