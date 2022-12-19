На востоке Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в четырех восточных областях Украины

Сирены воздушной тревоги сработали в четырех восточных регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры Украины.

Тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской области страны.

Утром 19 декабря киевские власти сообщили о взрывах в городе и области. Вскоре стало известно о попадании в объект критической инфраструктуры столицы.

Затем в городе ввели экстренные отключения электроэнергии, а мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал, что специалисты работают над стабилизацией теплоснабжения Киева.