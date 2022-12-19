На большей части Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в десяти восточных и центральных областях Украины

Сирены воздушной тревоги сработали на большей части территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры республики.

Тревога звучит в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской и Винницкой области и столице страны. Кроме того, сирены сработали на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Утром 19 декабря киевские власти сообщили о взрывах в городе и области. Вскоре стало известно о попадании в объект критической инфраструктуры столицы.

Затем в городе ввели экстренные отключения электроэнергии, а мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал, что специалисты работают над стабилизацией теплоснабжения Киева.