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02:09, 19 декабря 2022Мир

В США заявили о возможном привлечении Трампа к уголовной ответственности

Конгрессмен Шифф заявил, что Трампа могут привлечь к уголовной ответственности
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Drake / Reuters

Конгрессмен Адам Шифф заявил о наличии оснований для привлечения бывшего президента США Дональда Трампа к уголовной ответственности. Об этом сообщает CNN.

«Смотря на это как бывший прокурор, я думаю, что налицо достаточно оснований для предъявления обвинений президенту. Доказательства мне кажутся вполне очевидными», — сказал он.

По его словам, бывший американский лидер нарушил закон, пытаясь вмешаться в утверждение конгрессом победы своего конкурента Джо Байдена, а также требуя от официальных лиц найти «несуществующие» голоса в свою поддержку. Шифф также подчеркнул, что политик натравил на Капитолий «жаждущую крови толпу».

«Если это не преступление, то ничто не преступление», — сказал Шифф, который в составе специального комитета конгресса расследует штурм Капитолия.

Штурм здания Капитолия состоялся 6 января 2021 года в ходе митинга сторонников Дональда Трампа, не признавших итоги ноябрьского голосования, по результатам которого следующим главой государства избрали демократа Джо Байдена. Протесты привели к масштабным столкновениям с полицией. Пять человек погибли, десятки были задержаны.

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Марина Совина
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