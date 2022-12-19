Мужчина решил продлить отдых в Турции и просидел в номере отеля 2,5 года

Турист из Финляндии просидел в номере отеля Антальи 2,5 года, пытаясь скрыться от полиции

Турист из Финляндии просидел в номере апарт-отеля Kaleiçi Tabakhane Sokak в турецкой Анталье 2,5 года с просроченными паспортом и визой, пытаясь скрыться от полиции. Об этом пишет Turizmajansi.

По данным издания, 57-летний Кари Патри Ласси проживал в апарт-отеле на протяжении четырех лет. При этом срок действия его паспорта и визы давно истек. В попытке продлить отдых мужчина решил затаиться в номере и не выходить оттуда.

Спустя некоторое время сотрудники отеля подняли тревогу, так как перестали слышать звуки, ранее доносившиеся из комнаты туриста. Они предположили, что путешественник скончался, и вызвали полицию.

Прибывшие в отель правоохранители постучали в дверь номера отдыхающего и потребовали предъявить документы. Через некоторое время в комнате раздался шум. Как выяснилось позднее, напуганный финн захотел избежать встречи с полицейскими и забрался на крышу отеля. Он был в защитном шлеме и с теннисной ракеткой.

Скрыться от стражей порядка нарушителю не удалось — его задержали, спустили на землю и доставили в ближайшее отделение полиции.

Позже управляющий гостиницей рассказал правоохранителям, что иностранец доставлял дискомфорт остальным гостям. За годы проживания в отеле его комната превратилась в свалку, кроме того, постоялец громко пел по ночам.

Ранее в декабре постоялица отеля в курортном городе Майами-Бич (штат Флорида, США) была найдена мертвой в собственном номере при загадочных обстоятельствах. Отмечалось, что дверь комнаты туристки была заблокирована матрасом.