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13:27, 20 декабря 2022Экономика

Почти половина россиян заявили о положительном отношении к криптовалюте

Bitbanker: 40% россиян положительно относятся к криптовалюте

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Почти половина россиян (40 процентов) положительно относятся к криптовалюте, и только 8 процентов не одобряют ее использование, свидетельствуют результаты опроса криптовалютной платформы Bitbanker и исследовательской компании Cupli Surveys (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

При этом 55 процентов выразили нейтральное отношение к электронным деньгам. Криптовалюта оказалась наиболее популярна среди двух возрастных групп — от 18 до 24 лет и от 55 лет (ее использование одобряют 40 процентов в обоих случаях). В исследовании приняли участие более 1,5 тысячи совершеннолетних россиян. 

Большинство респондентов, не использующих криптовалюту, не обладают достаточными для этого навыками (43 процента). Еще 32 процента заявили, что просто не видят в этом необходимости. Около четверти россиян, не освоивших электронные деньги, пугают новости об их нелегальности и возможном запрете (24 процента) .

45 процентов опрошенных при этом заявили, что готовы приобрести криптовалюту, если им помогут разобраться, что это такое и как она работает. Аналогичная доля опрошенных (43 процента) согласна использовать токены, если их легализуют в России. Еще около трети (29 процентов) опрошенных считают разумным мотивом для освоения криптовалюты острую необходимость, например, купить подписку или отправить деньги за границу. 24 процента россиян готовы освоить торговлю криптовалютой, если будут получать в ней заплату.

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Как выяснили эксперты, чаще всего жители страны приобретают криптовалюту, чтобы хранить в ней средства (48 процентов). Другая распространенная цель — заработок на рынке криптовалют (45 процентов). Кроме того, россияне часто покупают токены для перевода денег на свои счета (35 процентов) и немногим реже — для переводов на счета других людей (27 процентов). В 25 процентах случаев криптовалютой пользуются для оплаты товаров и услуг.

Большинство россиян, владеющих криптовалютой, хранят в ней менее 100 тысяч рублей — такой ответ дали 56 процентов опрошенных. Почти треть (32 процента) держат на электронных кошельках около 500 тысяч рублей, а почти 10 процентов имеет в сбережениях около 1 миллиона рублей. Только 2 процента респондентов хранит в криптовалюте более 1 миллиона рублей. 

В декабре ЦБ заявил, что попробует использовать криптовалюту для международных расчетов — тестирование проведут совместно с заинтересованными участниками рынка в рамках экспериментального правового режима. Вместе с тем регулятор отметио, что участникам рынка пока не следует рассчитывать на трансграничные переводы в криптовалюте, и для расчетов нужно активнее использовать прямые корреспондентские счета, Систему передачи финансовых сообщений (российский аналог SWIFT) и цифровые валюты, над развитием которых уже работают многие страны.

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Софья Ермакова
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