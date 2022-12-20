В России решили изымать купленные с нарушениями акции стратегических предприятий

«Ъ»: в РФ предложили изымать купленные с нарушениями акции стратегических предприятий

В России решили изымать купленные с нарушениями акции стратегических предприятий, соответствующий законопроект был внесен в Госдуму, передает «Коммерсантъ».

Согласно предложению, в случае приобретения ценных бумаг зарубежными инвесторами без согласования профильной правительственной комиссии весь пакет может быть изъят в доход государства.

Отмечается, что в настоящее время такие покупки встречаются, однако максимальной санкцией становится лишение иностранного инвестора права голоса по приобретенным акциям. В основном сделка признается ничтожной, а стороны должны вернуть друг другу приобретенное.

Кроме изъятия акций, предоставляющих инвестору прямой или косвенный контроль над стратегическими предприятиями, законопроект также предполагает возможность взыскания убытков, причиненных в результате несогласованной сделки.

В начале декабря президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до конца 2023 года запрета на совершение сделок с активами граждан из недружественных стран. Документ ограничивает сделки, меняющие структуру владения российскими компаниями, их уставный капитал и сложившийся порядок реализации инвестиционных проектов.

