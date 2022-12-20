Аргентинский фанат погиб во время празднования победы сборной на ЧМ

Аргентинский болельщик погиб от удушья во время празднования победы сборной на ЧМ

Аргентинский болельщик погиб во время празднования победы сборной на чемпионате мира по футболу-2022. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в воскресенье, 18 декабря, в аргентинском городе Баия-Бланка. 22-летний фанат ехал на мотоцикле, когда накинутый на его плечи флаг намотался на колесо. После этого мужчина потерял управление и упал на дорогу. По предварительным данным, он скончался от удушья.

Ранее жительница Буэнос-Айреса Юля Лав рассказала о празднике в Аргентине после победы страны на чемпионате мира. «Люди гуляли после победы до утра и будут праздновать до Рождества как минимум», — поделилась она.

18 декабря Аргентина победила Францию в решающем матче турнира в Катаре. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2.