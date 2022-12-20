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16:03, 20 декабря 2022Спорт

Аргентинский фанат погиб во время празднования победы сборной на ЧМ

Аргентинский болельщик погиб от удушья во время празднования победы сборной на ЧМ

Фото: Matias Baglietto / Reuters

Аргентинский болельщик погиб во время празднования победы сборной на чемпионате мира по футболу-2022. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в воскресенье, 18 декабря, в аргентинском городе Баия-Бланка. 22-летний фанат ехал на мотоцикле, когда накинутый на его плечи флаг намотался на колесо. После этого мужчина потерял управление и упал на дорогу. По предварительным данным, он скончался от удушья.

Ранее жительница Буэнос-Айреса Юля Лав рассказала о празднике в Аргентине после победы страны на чемпионате мира. «Люди гуляли после победы до утра и будут праздновать до Рождества как минимум», — поделилась она.

18 декабря Аргентина победила Францию в решающем матче турнира в Катаре. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2.

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Дарья Коршунова
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