Олимпийский чемпион сравнил атмосферу Кубков России и мира по лыжным гонкам

Чемпион ОИ Червоткин заявил, что атмосферу на Кубке России можно сравнить с Кубком мира

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Алексей Червоткин высказался об атмосфере на этапах Кубка России. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам спортсмена, ее вполне можно сравнить с антуражем на стартах в рамках Кубка мира. «В Чусовом мне понравился спринт. Тоже собралось приличное количество народу. Но они пришли на один день всего, потом их практически не было», — добавил Червоткин.

Он также отметил, что поддержка фанатов придает сил и заставляет включать внутренние резервы. «Плюс у нас и конкуренция достаточно высокая. Поэтому можно сравнить с Кубком мира», — рассказал спортсмен.

В марте Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.