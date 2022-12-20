Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:58, 20 декабря 2022Россия

Раскрыты планы Британии и Франции ударить по СССР в 1940 году

СВР заявила о планах Британии и Франции ударить по СССР из Финляндии в начале 1940 года

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Великобритания и Франция в начале 1940 года планировали затянуть советско-финскую войну, чтобы настроить своих граждан против СССР и ударить по нему из Финляндии. Об этом сообщается в документах Службы внешней разведки России (СВР), опубликованных на сайте Президентской библиотеки имени Ельцина.

В служебной записке 5-го отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР раскрыты планы Британии и Франции ударить по СССР в 1940 году. Документ датируется 4 марта 1940 года, концом советско-финской «зимней войны».

Материалы по теме:
«Катастрофы можно было избежать» Почему начало битвы за Москву в 1941 году обернулось для Красной армии провалом
«Катастрофы можно было избежать»Почему начало битвы за Москву в 1941 году обернулось для Красной армии провалом
30 сентября 2021
«Русские ожесточенно сопротивляются» 81 год назад Германия напала на СССР. Как началась Великая Отечественная война?
«Русские ожесточенно сопротивляются»81 год назад Германия напала на СССР. Как началась Великая Отечественная война?
22 июня 2022

«Франция и Англия очень хотят, чтобы война продолжалась длительное время, с тем чтобы ослабить мощь СССР», — заявил источник советской разведки в Китае.

В документах подчеркивается, что Британия и Франция воспринимали финскую войну «как предлог для возбуждения общественного мнения против СССР, заставляя свой народ поддержать правительство во всех мероприятиях, которые направлены против СССР». По данным источника, страны планировали «вести войну против СССР на территории Финляндии».

Ранее СВР обнародовала документы о планах лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера устроить переворот в СССР в 1933 году. В результате этих действий Белоруссия должна была стать германской колонией, а на ее территорию переселили бы немцев из Поволжья.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД России назвали число несправедливо осужденных в США россиян
Названы лучшие отели России в 2022 году
Супруги избежали банкротства и стали миллионерами благодаря черному коту
Казахстан примет десятый саммит Организации тюркских государств
Каждый четвертый москвич опоздал на работу из-за снегопада
Выявлен механизм регуляции воспаления
Зеленский призвал отпустить Саакашвили на лечение за границу
67-летняя пенсионерка погибла в ДТП на российской трассе
Менеджер Усика назвал сроки проведения боя с Фьюри
Zara начала создавать новые сайты для продажи товаров в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.