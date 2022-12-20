В Европарламенте обвинили западные СМИ в продажности

Депутат Европарламента Дейли заявила, что западные СМИ являются несвободными и продажными

Европейские средства массовой информации совсем не свободны — они являются продажными и необъективными, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли. Видео ее выступления опубликовано в Twitter.

«Я смотрю на средства массовой информации, которые у нас (в Европе — прим. «Ленты.ру») есть, и я не вижу в них большой свободы. Наши СМИ задушены деньгами. Они скованы страхом», — высказалась депутат.

Дейли также обвинила западные медиа в том, что им «важнее иметь доступ к власти, чем привлекать власть к ответственности за преступления».

«Если мы хотим считать себя защитниками свободы СМИ, мы должны признать, что наши основные средства массовой информации совсем не свободны», — подчеркнула она.

Ранее депутат Европарламента от Ирландии выразила мнение, что Украина не сможет вернуть деньги, которые ей выделил Евросоюз за время проведения российской спецоперации. По мнению Дейли, Киев заплатит высокую цену за предоставленную ему помощь.