Иран опроверг передачу России беспилотников в нарушение резолюции СБ ООН

Постпред Ирана Саид Иравани опроверг передачу России БПЛА в нарушение резолюции СБ ООН

Постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани опроверг обвинения западных стран в адрес исламской республики из-за якобы передачи России беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в нарушение резолюции Совбеза организации, назвав их беспочвенными, сообщает ТАСС.

Он отметил, что Тегеран не поставлял Москве никаких вооружений или техники, включенных в перечень резолюции 2231 СБ ООН. «Мы отвергаем все обратные утверждения как не имеющие оснований», — заявил иранский дипломат.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что обвинения в адрес Москвы в использовании на Украине иранских беспилотников являются надуманными. Он добавил, что проблемы на пути к восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе отсутствуют, но попытки наращивания давления на Иран могут перечеркнуть все перспективы.