США предупредили КНДР о последствиях ядерного испытания

Госдеп США: Вашингтон сочтет резкой и серьезной эскалацией новое испытание МБР в КНДР

Вашингтон сочтет серьезной эскалацией напряженности и провокацией новый ядерный взрыв или испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в КНДР. Об этом предупредил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Будь то испытание МБР, <...> или ядерное испытание, это было бы значительной, резкой и очень серьезной эскалацией, к которой Соединенные Штаты отнесутся очень серьезно», — приводит его слова ТАСС.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что целью республики является построение самых могущественных в мире стратегических ядерных сил. Он подчеркнул, что Пхеньян стремится к обладанию «невиданной абсолютной» мощью для обеспечения надежной защиты достоинства и суверенитета северокорейского народа и государства.

В сентябре руководство Северной Кореи приняло новый закон, который закрепляет за государством право нанесения превентивного ядерного удара по противнику в случае, если Пхеньян сочтет угрозу с его стороны неизбежной.