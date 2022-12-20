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10:47, 20 декабря 2022Экономика

Цены на газ в Европе приблизились к 1100 долларам

Цены на газ в Европе по индексу TTF приблизились к 1100 долларам за тысячу кубометров
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

На открытии торгов 20 декабря цены на газ в Европе приблизились к 1100 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость январских фьючерсов по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) опускалась до 1131,5 доллара за тысячу кубометров (минус 6,4 процента к предыдущему закрытию). По состоянию на 10:44 по московскому времени цена фьючерсов замедлила падение до 1158,2 доллара за тысячу кубометров (минус 4,2 процента).

Газ в Европе дешевеет после решения стран ЕС об установлении потолка цен с 15 февраля. Механизм будет активироваться в том случае, если цена газовых фьючерсов по индексу TTF с поставкой в следующем месяце продержится выше отметки в 180 евро за мегаватт-час (1,9 тысячи долларов за тысячу кубометров) в течение трех дней.

Притом, согласно представленному ранее заявлению венгерского МИД, введение ограничений поддерживали не все страны ЕС — помимо самой Венгрии, речь идет о еще восьми государствах. Тем не менее поддержки оказалось достаточно для положительного решения.

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Софья Ермакова
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