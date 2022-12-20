В Европе отчитались о сокращении потребления газа

Евростат: страны ЕС сократили потребление газа на 20,1 процента

Потребление природного газа в ЕС снизилось на 20,1 процента в период с августа по ноябрь 2022 года по сравнению со средним потреблением газа за те же месяцы (август-ноябрь) в период с 2017 по 2021 год. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Евростата.

Уточняется, что в 18 государствах-членах потребление упало выше целевого показателя в 15 процентов, а в некоторых значительно (более 40 процентов). Больше всего потребление упало в Финляндии (-52,7 процента), Латвии (-43,2 процента) и Литве (-41,6 процента). Напротив, потребление природного газа увеличилось на Мальте (+7,1 процента) и в Словакии (+2,6 процента).

В настоящее время газ в Европе дешевеет после решения стран ЕС об установлении потолка цен с 15 февраля. Механизм будет активироваться в том случае, если цена газовых фьючерсов по индексу TTF с поставкой в следующем месяце продержится выше отметки в 180 евро за мегаватт-час (1,9 тысячи долларов за тысячу кубометров) в течение трех дней.

На открытии торгов во вторник, 20 декабря, стоимость январских фьючерсов по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) опускалась до 1131,5 доллара за тысячу кубометров (минус 6,4 процента к предыдущему закрытию).